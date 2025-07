Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter

Im Aletshauser Ortsteil Haupeltshofen hat sich am Montag gegen 13.15 Uhr an der Einmündung Weiherweg/Waltenhauser Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstanden. Wie die Poliezi mitteilt, war zur Unfallzeit ein 18-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Weiherweg unterwegs und wollte nach links in die Waltenhauser Straße einbiegen. Er übersah dabei laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-Jährigen, welcher auf der Waltenhauser Straße in Richtung Westen unterwegs war. Der 18-Jährige versuchte noch durch ein Herumreißen des E-Scooters einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, was aber nicht gelang. Er prallte gegen die hintere, rechte Türe. Der 18-Jährige wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Die Beamten stellten allerdings fest, dass am E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Deswegen erwartet ihn zusätzlich zum Vorfahrtsverstoß eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

