Im Erwin-Bosch-Ring sind am frühen Montagabend zwei Pkw kollidiert. Ein Fahrzeug bog offenbar in einem zu weiten Bogen nach rechts ab, wie die Polizei mitteilt, während der andere Pkw in einem zu engen Bogen nach links abbog. Dadurch trafen sich beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Es entstand ein Schaden von etwas über 2000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)

