Schwerer Unfall vor Krumbach: Auto prallt frontal gegen Lkw, ein Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr zwischen Krumbach und Nattenhausen ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr laut Polizeibericht ein 33-Jähriger auf der Staatsstraße Richtung Krumbach. Kurz nach dem Ortsende von Nattenhausen kam er mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam in dem Moment ein 21-jähriger Mann mit dem Kranwagen eines Energieversorgers entgegen. Obwohl der Lkw-Fahrer noch stark abbremste und nach links ausweichen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. So schildern es die Beamten. Der 33-Jährige musste ebenfalls von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers in eine nahegelegene Uniklinik.

Der Lkw-Fahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Der Sachschaden an den beiden total beschädigten Fahrzeugen beträgt rund 100.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Breitenthal befreiten die Person Mann aus dem Wrack.

Notarzt und Rettungsdienst versorgten die verletzte Person vor Ort, anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der beteiligte Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Die Staatsstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig über Deisenhausen und Nattenhausen in Richtung Autobahn Illertissen umgeleitet.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt, der Einsatzleiter Rettungsdienst sowie zahlreiche Polizeikräfte. Währenddessen musste die Feuerwehr ihre Kräfte aufteilen, da es zeitgleich in Krumbach zu einem weiteren Unfall kam.

Ebenfalls schwerer Unfall bei Münsterhausen

Bereits um 5.38 Uhr ereignete sich auf der Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer beim Überholen eines Lastwagens frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Die beiden Pkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten ebenfalls notärztlich versorgt werden. Auch bei diesem Unfall war ein Lkw beteiligt. (AZ mit wolo)