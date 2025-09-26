Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Münsterhausen: Autos krachen frontal ineinander

Auf der Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach hat sich ein größerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am heutigen Donnerstagmorgen, 25. September, um 5.38 Uhr. Beteiligt sollen zwei Pkw und ein Lkw gewesen sein. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Umgehungsstraße St2025 von Münsterhausen in Richtung Thannhausen unterwegs. Beim Versuch, den Lastwagen zu überholen, sei ein Autofahrer demnach frontal mit einem anderen Pkw auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde. Aufgrund der Wucht des Aufpralls schleuderte ein Pkw in den angrenzenden Acker, wie die Polizei schilderte Das zweite Fahrzeug kam total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall zwischen Münsterhausen und Burtenbach

Einer der Unfallbeteiligten war eingeklemmt. Sie sei von der Freiwilligen Feuerwehren Burtenbach und Thannhausen mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Auto befreit worden. Die andere verletzte Person habe ihr Fahrzeug selbstständig verlassen können und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Beide Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Kliniken. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Währenddessen war die Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach vollständig gesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den Verkehr freigegeben. Vor Ort waren Kräfte der Wehren aus Münsterhausen, Burtenbach, Thannhausen und die Kreisbrandinspektion im Einsatz. (AZ)