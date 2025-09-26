Icon Menü
Schwerer Unfall zwischen Münsterhausen und Burtenbach: Zwei Pkw krachten frontal zusammen

Münsterhausen

Unfall mit zwei Schwerverletzten bei Münsterhausen: Autos krachen frontal ineinander

Die Polizei meldet einen großen Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen: Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind zwei Pkw zusammengestoßen.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen.
    Zwischen Münsterhausen und Burtenbach sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr Thannhausen

    Auf der Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach hat sich ein größerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am heutigen Donnerstagmorgen, 25. September, um 5.38 Uhr. Beteiligt sollen zwei Pkw und ein Lkw gewesen sein. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Umgehungsstraße St2025 von Münsterhausen in Richtung Thannhausen unterwegs. Beim Versuch, den Lastwagen zu überholen, sei ein Autofahrer demnach frontal mit einem anderen Pkw auf der Gegenfahrbahn zusammengestoßen, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde. Aufgrund der Wucht des Aufpralls schleuderte ein Pkw in den angrenzenden Acker, wie die Polizei schilderte Das zweite Fahrzeug kam total beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

    Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt.
    Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Thannhausen

    Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall zwischen Münsterhausen und Burtenbach

    Einer der Unfallbeteiligten war eingeklemmt. Sie sei von der Freiwilligen Feuerwehren Burtenbach und Thannhausen mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Auto befreit worden. Die andere verletzte Person habe ihr Fahrzeug selbstständig verlassen können und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Beide Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in nahegelegene Kliniken. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

    Währenddessen war die Umgehungsstraße zwischen Münsterhausen und Burtenbach vollständig gesperrt. Inzwischen ist sie wieder für den Verkehr freigegeben. Vor Ort waren Kräfte der Wehren aus Münsterhausen, Burtenbach, Thannhausen und die Kreisbrandinspektion im Einsatz. (AZ)

