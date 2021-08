Lars Eidinger: "Der Tod macht mir keine Angst"

Plus Er gilt als einer der besten Schauspieler Deutschlands. Wie kaum ein anderer vermag der 45-Jährige in extreme Gefühlswelten einzutauchen. Ein Gespräch darüber, wie man eigene Dämonen fruchtbar macht.

Lars Eidinger, gerade stehen Sie im Salzburger „Jedermann“ auf der Bühne, und jetzt sind Sie auch noch in dem Kinofilm „Nahschuss“ zu sehen. Das sind gewissermaßen beides Geschichten, wo Sie eine Konfrontation mit dem Teufel erleben.