Tipps für Nudelgerichte: So gelingt die perfekte Pasta

Plus Die ältesten Pasta-Rezepte stammen aus China, mit den Italienern wurde daraus eine Liebe. Schiefgehen kann beim Kochen wenig, aber ein paar Regeln gibt es.

Spaghetti carbonara. Cacio Pepe. Amatriciana. Egal, in welchem Bad die Pasta badet – Liebe geht durch den Magen! Diese so abgedroschene Erkenntnis ist darum nicht weniger wahr und mit den Wonnen der italienischen Küchenkünste immer wieder bewiesen worden.