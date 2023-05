Was sagen unsere Namen über uns aus? Unser Autor hat seine Namensvetter gefragt

Von Dominik Durner - vor 60 Min. Artikel anhören Shape

Unser Autor Dominik Durner hat sich auf die Suche nach seinen Namensvettern gemacht und Gemeinsamkeiten entdeckt. Wie kann das sein?

Ich heiße Durner. Dominik Durner. So stelle ich mich natürlich niemandem vor, das wäre auch ein Stück weit lächerlich. Ich bin Journalist, kein Doppelagent. Mein Name strahlt solides Mittelmaß aus, nichts Außergewöhnliches, Otto Normal. Das Interessanteste an dieser Kombination ist die Doppel-D-Alliteration. Der Nachname ist nicht weit verbreitet, der Vorname war zuletzt in den 80ern und 90ern populär. Und doch: Gibt man diese mittelmäßige Kombination "Dominik Durner" in einschlägige Suchmaschinen ein – was ich gelegentlich mache, und ganz ehrlich: Wer tut das nicht? –, ploppen direkt vier verschiedene Gesichter auf. Neben mir gibt es da einen Professor, einen Doktoranden und einen Versicherungsvertreter. Wildfremde Menschen, die meinen Namen tragen. Oder ich den ihren, wie man es nimmt. Wobei, ist es nicht so: Ein Name mag zu einem gehören, aber er gehört einem nicht? Unser aller Name?

Wer sind also die drei anderen? Was verbindet uns außer unserem Namen? Mögen sie unseren Namen oder nicht? Welche Erfahrungen haben sie mit ihm gemacht? Was sagt er über uns aus? Oder sind Namen eben doch nur Schall und Rauch? Wohl dem, der an dieser Stelle Journalist von Beruf ist, man kann nach Antworten fragen. Also, denke ich mir, schreibe ich doch die anderen D.D.s einfach mal an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .