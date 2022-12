Was ist Glaube? Von der Nähe zu Gott und der Suche nach dem Sinn des Lebens

Plus Glaube heißt nicht wissen? Für einen Hirnforscher und einen Priester ist das zu einfach gedacht. Unterwegs mit den beiden auf einer fantastischen Reise zu den Ursprüngen des Glaubens.

Stünde hier ein Comic, er wäre eine Mischung aus Lustigem Taschenbuch rund um Donald Duck und seine Freunde und aus „Es war einmal … das Leben“, eine fantastische Reise. Hier wären jede Menge Bildchen zu sehen, meisterhaft schraffiert und koloriert, die etwas Unfassbares zu fassen suchten. Samt Sprechblasen, in denen immer wieder in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen geschrieben wäre: