Musik

12:05 Uhr

Deutschland, deine Sommerhits: Wie entsteht der Schlager der Saison?

Ein Münchner im Pop-Himmel: 1999 landete Lou Mega mit dem "Mambo No. 5" in mehr als 20 Ländern auf Chart-Platz Nummer 1.

Plus Wie landet man einen Sommerhit? Wenn alle in den Urlaub flüchten und die Welt stillsteht? Eine Geschichte vom Wannsee bis Malle, von der "kleinen Conny" bis Lou Bega.

Von Veronika Lintner

Der Sommer hatte keine Eile, heiß zu laufen. Nicht in Deutschland, nicht in diesem Jahr 1999, knapp vor der Jahrtausendwende. Erst am 17. Juli zog ein Sommer-Hoch über das Land – aber ein gewaltiges. Nämlich auf Mallorca, in der Stierkampfarena von Palma. 20.15 Uhr, „Wetten dass ...?“ heißt die Frage, und der Matador der Samstagabendunterhaltung betritt mit Goldlockenzopf das Stadion, Thomas Gottschalk. Wettkandidaten wetten um die Wette, einer zerdeppert Kokosnüsse mit der bloßen Handkante. Der nächste unterscheidet 50 Duschgels, indem er an frisch geduschten Menschen schnüffelt: „Fruttini Coconut!“ „Das müsste, hm ... Dr. Scheller Pfefferminz Duschgel?“. Und als der Duft des Sommers bis durch den Bildschirm dampft, von Garmisch bis Norderney, findet der Sommer neben dem Parfum auch seinen Soundtrack. „Jetzt gibt es Mambo, Baby!“, spricht Gottschalk. Und Lou Bega liefert: Er singt seinen Hit, hüpft mit Hütchen und einem Lächeln über seinen Bleistiftschnauzer durch eine Schar von Tänzerinnen.

Und die Promis? Thomas Gottschalk hakt sich bei Verona Feldbusch unter, Dirk Bach tanzt, verpackt in Regenbogenfarben, mit Nina Ruge und Birgit Schrowange. Das Publikum verlangte Zugabe, mehr, mehr, mehr Mambo: „Angebot zur Güte: Wollen wir noch mal? Herr Intendant, ist das in Ordnung?“ Und er gab seinen Segen für Runde zwei, alle nachfolgenden Sendungen verschoben sich um – mindestens – 3:39 Minuten, eine Mambolänge. Das hatte es noch nie gegeben, nicht einmal bei Michael Jackson, dass ein Song bei „Wetten, dass ...?“ live wiederholt werden musste. Eine bundesdeutsche Sommergeschichte. Die Jahrtausendwende bahnte sich an, der Papst hieß Johannes Paul, der Kanzler Gerd und der Sommerhit des Jahres: „Mambo No. 5“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen