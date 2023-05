Gedanken zum Muttertag: Meine Mama, mein Vorbild

Wie blickt man als junger Erwachsener auf die eigene Mutter? Unsere Volontärinnen und Volontäre haben sich mit diesen Fragen beschäftigt. Zehn persönliche Antworten.

"Eine Löwin, eine Feministin, mein Vorbild"

Meine Mutter ist eine Löwin. So habe ich sie als Kind und Jugendlicher erlebt. So sehe ich sie bis heute. Immer hat sie sich schützend vor meinen Bruder und mich geworfen, wenn Gefahr drohte. Alles versucht fernzuhalten, was eine Kinderseele nicht belasten sollte. In Watte gepackt hat sie uns deshalb nicht. Das Leben muss man schon ertragen lernen; auch die traurigen Momente. Alles hat seinen Sinn.

Meine Mutter ist eine Feministin. Nicht, weil sie jemals auf Demonstrationen für Frauenrechte gegangen wäre (sorry Mama, wenn ich dir hier etwas Falsches unterstelle). Sondern, weil sie als alleinerziehende und nebenbei arbeitende Frau erhobenen Hauptes durchs Leben gegangen ist und uns damit gezeigt hat, was möglich ist. Geklagt hat sie deshalb nie.

