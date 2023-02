Zeitwende

07:38 Uhr

Wie sich Brechts Botschaft auf die heutige Zeit übertragen lässt

Plus Deutet eine glatte Stirn heute auch auf Unempfindlichkeit hin? Ist der Mensch dem Menschen inzwischen Helfer? Zum Finale des Brecht-Jubiläums eine Aktualisierung seiner größten Botschaft: Leben wir in finsteren Zeiten?

Von Wolfgang Schütz Artikel anhören Shape

„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!“ So begann Bretolt Brecht seine Botschaft „An die Nachgeborenen“, an uns? Das Gedicht erschien 1939 – und tatsächlich sind wir doch die, die er, dessen 125. Geburtstag in den vergangenen zehn Tagen gefeiert wurde, meinte, wenn er schrieb: „Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut / In der wir untergegangen sind …“ Aber haben sich, haben wir die Hoffnungen des gebürtigen Augsburgers erfüllt? Er endete jedenfalls: „Ihr aber, wenn es soweit sein wird / Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist / Gedenkt unsrer / Mit Nachsicht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen