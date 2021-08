Kritik zu Felix Krull: Cleveres Chamäleon

Detlev Buck entstaubt den Thomas-Mann-Klassiker „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". Ob sich der Kino-Besuch lohnt.

Lakonisch. Lässig. Cool – diese Prädikate bekommt der gelernte Landwirt Detlev Buck bereits seit seinem Debüt „Erst die Arbeit und dann“. Zum Programm gerät wenig später der Titel einer frühen Komödie „Wir können auch anders“. Nun nimmt sich der wohl entspannteste Regisseur der Republik mit „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ das Literatur-Schwergewicht Thomas Mann vor und zaubert daraus einen Berg erfrischend famoser Ideen, mit denen der Klassiker mit der notwendigen Respektlosigkeit entstaubt wird.

Der Jungstar Jannis Niewöhner gibt den charismatischen Titelhelden, der mit viel Charme und noch mehr Fantasie jeden (und vor allem jede!) erfolgreich um den Finger wickeln kann. „Wenn man arm ist, darf man sich unter keinen Umständen an die Armut gewöhnen“, lautet die Parole des Sohnes eines Sektherstellers, welcher sich einst das Leben nahm. Mehr schlecht als recht bringt die Mama mit einer kleinen Pension die Familie über die Runden. Felix will da schon ein bisschen mehr vom Leben.

Bestseller-Autor Daniel Kehlmann hat das Drehbuch geliefert

So souverän er sich um die Musterung schummelt, so gekonnt kapert er einen Job im Luxushotel. Lüsterne Gäste locken den Charmeur gern mit Geschenken, ob eine resolute Lady oder ein schüchterner Lord aus Schottland. Der wortgewandte Felix hat sie alle im Griff, selbst die überraschend angereiste Freundin oder jener Juwelier mit bösen Absichten verfallen dem Verwandlungskünstler ohne Widerstand. Last not least lockt ein unglücklich verliebter Marquis mit einem ziemlich unmoralischen Angebot.

Als „philosophische Komödie“ beschreibt Buck seinen jüngsten Streich, zu dem Bestseller-Autor Daniel Kehlmann das Drehbuch lieferte. Tatsächlich geht es um Sein und Schein, um den Luxus, das große Fressen und die Moral. All das präsentiert sich mit vergnüglicher Leichtigkeit. Niewöhner hat spürbar Spaß als cleveres Chamäleon. Wenn Joachim Król als Krull-Gegenspieler in den Ring steigt, bekommt der sonst oft angestrengte deutsche Film ein lässiges Coolness-Duo vom Feinsten.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Regie: Detlev Buck; Darsteller: Jannis Niewöhner, Joachim Król, Maria Furtwängler, Désirée Nosbusch

