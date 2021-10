Kultur in Corona-Zeiten

Leere Plätze im Theater und Konzert - wie sicher fühlt sich das Publikum?

Plus Zu Beginn der neuen Spielzeit haben sich die Säle etwas zögerlich gefüllt. Wie wird darauf reagiert in Ulm, München, Memmingen? In Augsburg will man sich nicht äußern.

Von Rüdiger Heinze

Die neue Theater- und Konzertbühnen-Spielzeit ist angelaufen. Nicht zuletzt dank der Impfung von gut zwei Dritteln der Bürger gilt nach zwei Corona-Wellen nun auch wieder: Vollbesetzung von Parkett und Rängen möglich, jedenfalls unter mehr oder weniger strengen (und deshalb kontrollierten) Hygiene-Sicherheitsvorkehrungen. Doch Theater- und Konzertaufführungen der ersten fünf Wochen in der Saison 2021/2022 zeigen: So mancher Platz im Auditorium bleibt – unübersehbar – unbesetzt.

