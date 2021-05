Literatur

18:00 Uhr

Ein Erfolgsschriftsteller im Spagat zwischen Dorf und Welt

Arbeiten abseits des literarischen Trubels: Der Schriftsteller Roman Ehrlich verbringt sechs Wochen in Irsee, um an seinem neuen Buch zu schreiben.

Von Martin Frei

Nein, die Irseer müssen sich keine Sorgen machen. Roman Ehrlich wird den ohnehin schon harten Kampf um das rare Bauland in der Marktgemeinde bei Kaufbeuren nicht zusätzlich verschärfen. Der aufstrebende Autor verbringt derzeit zwar einige Wochen in der idyllischen 1550-Einwohner-Kommune, um als Teil eines literarischen Experiments dort zu schreiben. Er habe aber „keine Ambitionen, hier ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen – mir ein Mountainbike zuzulegen“, sagt er, während er durch das „Künstlerdorf“ mit seiner mächtigen ehemaligen Benediktinerabtei spaziert und unterwegs dem einen oder anderen neuen Bekannten freundlich zunickt.

