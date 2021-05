Vorschusslorbeeren für die Isarphilharmonie

So schaut das „Verteilerzentrum“ zum Münchner Ausweich-Gasteig, eine alte Transformatorenhalle, in einer digitalen Animation der Architekten aus. Rechts spitzt bereits die künftige Isarphilharmonie in Grau heraus. Sie wird mehreren Münchner Orchestern ein Podium bieten.

Foto: gmp Architekten