Premiere

vor 40 Min.

"Addams Family" in Ulm: Düster ist einfach attraktiv

Zum Fürchten, zum Lieben: „The Addams Family“ als Musical am Theater Ulm.

Plus Benjamin Künzels Inszenierung des Musicals von Andrew Lippa am Theater Ulm ist so einfallsreich wie amüsant.

Von Dagmar Hub

Auf der Besetzungsliste des Musicals „The Addams Family“, das im Großen Haus des Theaters Ulm gefeierte Premiere erlebte, steht Eli Eisenmann als Regiehospitantin ganz unten. Bei der Premiere stand die junge Frau ganz oben – sie sprang für den ausgefallenen Darsteller von Pugsley Addams ein und spielte, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan: Nichts ist unmöglich in der Addams Family, ein solcher Einstieg aber sensationell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen