Theater

17:54 Uhr

Das Theaterwunder von Kempten: Jedes Jahr kommen mehr Zuschauer

Intendantin Silvia Armbruster vor dem Theaterhaus in Kempten. Das Haus hat sie innerhalb weniger Jahre enorm in seiner Beliebtheit gesteigert.

Plus Intendantin Silvia Armbruster hat die Bühne beharrlich nach vorne gebracht. Jedes Jahr holt sie ein paar tausend Zuschauer mehr ins Haus. Wie schafft sie das bloß?

Von Klaus-Peter Mayr

Nach den vielen coronabedingten Verschiebungen und Absagen hat das Theater in Kempten in den letzten Wochen ein regelrechtes Feuerwerk an Vorstellungen gezündet. Intendantin Silvia Armbruster und ihr kleines Team boten Bühnenkunst nicht nur im Stadttheater, sondern auch bei Wirtshaus-Aufführungen draußen auf dem Land sowie unter freiem Himmel. Auf der Burghalde, einem felsigen Hügel inmitten Kemptens mit einem in die Jahre gekommenen, aber stimmungsvollen Amphitheater startet in diesen Tagen die zweite Staffel des „Märchensommers Allgäu“. Armbruster persönlich hat das vergnügliche und mit Musik grundierte Familienstück „Aladin und die Wunderlampe – neu erleuchtet“ für die Open-Air-Bühne inszeniert. Wie schon in den beiden Vorjahren kommt das bestens an. Trotz Corona-Beschränkungen sahen schon 5000 kleine und große Besucher und Besucherinnen „Aladin“, und in den nächsten zehn Tagen werden noch ein paar Tausend dazukommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen