Wohnungen statt Abriss: VW verkauft «Telemoritz»

Der Abriss des maroden Fernsehturms «Telemoritz» in Hannover ist vom Tisch. Der bisherige Eigentümer Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat das Bauwerk an einen Unternehmer aus Hannover verkauft, der dort Wohnungen schaffen will, wie VWN mitteilte. Konzernkreisen zufolge erfolgte der Abschluss zu einem «symbolischen Kaufpreis».

Der Käufer, der ein Namensvetter von Konzernchef Oliver Blume ist, will den Turm in ein innovatives Wohnraumprojekt umbauen, mit Kultur- und Eventfläche und öffentlichen Gärten über zwei Etagen. Rund um das Gebäude sollen weitere Wohnungen entstehen. «Der "Telemoritz" ist ein ikonisches Wahrzeichen mit Geschichte, und wir freuen uns sehr, dieses prägende Symbol für Hannover zu einer neuen Bestimmung zu führen», sagte Investor Blume laut Mitteilung.

Maroder Turm sollte abgerissen werden

VWN hatte im Frühjahr angekündigt, den maroden Turm 2025 abzureißen, wenn sich keine andere Lösung ergibt. Grund war der desolate Bauzustand und die hohen Kosten, die für eine Sanierung anstehen würden. Einem Gutachten von 2023 zufolge ist die Standsicherheit des Turms «grenzwertig». 2020 hatte sich ein Betonbrocken von der Größe eines Backsteins in etwa 70 Metern Höhe aus dem Turm gelöst. Verletzt wurde niemand.

Die Stadt Hannover hatte auf den Erhalt des markanten Wahrzeichens gedrängt. Neben Unternehmer Blume, der nun zum Zuge kam, hatte sich auch eine Initiative um den Eventunternehmer Daniel Pflieger und den Musikproduzenten Mousse T. um den Turm beworben. Sie wollten ihn für Konzerte und besondere Veranstaltungen nutzen.

Fernmeldeturm wurde zur Werbefläche

Der 1959 gebaute, 141 Meter hohe Turm war bereits seit 1992 nicht mehr als Fernmeldeturm in Betrieb. Im Jahr 2000 hatte ihn dann VWN gekauft. Genutzt wurde das Bauwerk ausschließlich als Werbefläche. Auf der höchsten Plattform, 102 Meter über dem Busbahnhof, waren Logos des Autobauers angebracht. Die Schriftzüge hatte VWN nach der Abrissankündigung im Sommer 2024 wieder entfernt.

«Für Volkswagen Nutzfahrzeuge war der nachhaltige Erhalt des Fernsehturms stets die bevorzugte Option», sagte VWN-Produktionsvorstand Steffen Reiche nach dem nun vollzogenen Verkauf.

Wegen des desolaten Bauzustands wollte VWN den einstigen Fernsehturm 2025 abreißen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Stattdessen sollen dort nun Wohnungen entstehen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa