Highlights München wieder mit exquisitem Kunsthandwerk aus Augsburg

Während die traditionelle Münchner Kunst- und Antiquitätenmesse 2024 weder im Haus der Kunst noch andernorts stattfindet, feiert die Messe „Munich Highlights“ in der Residenz ihr 15-jähriges Jubiläum bei gedämpfter Marktsituation. Über die zurückliegenden eineinhalb Dekaden hat sich ihr Erscheinungsbild unverkennbar gewandelt: Globale Händler in Sachen hochpreisiger alter Kunst – wie etwa Bernheimer, Böhler, Tenschert – haben sich zurückgezogen, Galeristen für klassische Moderne und zeitgenössische Kunst deutlich an Boden gewonnen.

