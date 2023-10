Außenpolitik

07:30 Uhr

Kulturnotstand im Ausland? Das Goethe-Institut ist auf Sparkurs

Plus Das Goethe-Institut will in Frankreich und Italien jeweils drei Institute schließen, um sich finanzielle Spielräume zu verschaffen und wird dafür hart angegangen. Zu Recht?

Von Richard Mayr

Das Goethe-Institut will und muss sparen. Der große Kulturvermittler Deutschlands im Ausland, dessen Etat aus dem Außenministerium bestritten wird, hat einen Transformationsprozess beschlossen: Der Anteil der fixen Kosten soll gesenkt werden, um die "Mittel für die operative Kultur-, Sprach- und Informationsarbeit weltweit freizusetzen", wie es in der Pressemitteilung des Instituts heißt. Das Institut möchte seine Präsenz in Polen, im Kaukasus, in der Republik Moldau und im Südpazifik ausbauen, allerdings nicht durch große Institute, sondern vermehrt durch günstigere Kontaktstellen. Um die Mittel für diesen Prozess zu bekommen und gleichzeitig die Etat-Senkung im Haushaltsplan für 2024 zu verkraften, sollen im Gegenzug neun Institute geschlossen werden, drei davon in Frankreich, drei in Italien.

Was im Anschluss darauf folgte, war weder Verständnis noch Mitleid, sondern ein Proteststurm. "Das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt", hieß es in einem offenen Brief der Vereinigung deutsch-französischer Gesellschaften für Europa. Eine "Katastrophe" urteilte die Süddeutsche Zeitung. Auch in Frankreich und Italien zeigt man sich besorgt und entsetzt über die Sparmaßnahmen und sieht die länderübergreifenden Bänder bedroht. "In einem Krisenmoment streicht Deutschland seine Investitionen in die Kultur, den Sektor, bei dem das am leichtesten ist", war bei La Stampa zu lesen.

