Der weltbekannteste Unbekannte: Eine Banksy-Ausstellung in München

Banksy in künstlicher Straßenkulisse, das beitet die Ausstellung "House of Banksy" in München.

Plus Eine Ausstellung in München feiert den "bekanntesten Unbekannten" der Welt, den Graffiti-Künstler Banksy. Aber blickt man hier hinter sein Heldenimage?

Von Veronika Lintner

Ob Journalist oder Kunsthistorikerin, ob Museumsbesucher oder Fan – am Ende stellen sie alle dieselbe Frage an Virginia Jean: „Die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, noch vor der Frage, wo denn hier bitte die Toiletten sind, das ist die Frage: Wer ist Banksy?“ Ja … weiß sie das? Weiß sie mehr? Vielleicht gibt sie ja doch noch ein Geheimnis preis? Banksys echten Namen? Sein Alter? Die Schuhgröße? Schließlich gilt die Britin Virginia Jean als Expertin für Banksy – den „bekanntesten Unbekannten der Welt“, so nennt sie ihn selbst. Und jetzt präsentiert Jean eine neue Ausstellung in München – über das Phantom unter den Street-Art- und Graffiti-Künstlern, dieses Geheimnis namens Banksy.

Impressionen aus dem "House of Banksy", das derzeit in München geöffnet hat. Foto: Dominik Gruss

Für diese Schau in der Galerie B-Tween haben acht Graffiti-Künstler gut 200 Werke von Banksy nachgesprüht. 800 Meter Wand haben sie mit 60 Murals, also Mauergemälde bedeckt. „Die größte Präsentation von Banksy-Kunst weltweit“, nennt die Kuratorin die Schau. Wobei sich kein einziges Original an den Wänden findet – ja, wie denn auch? „80 bis 90 Prozent dieser Werke sind im Original nicht mehr öffentlich zugänglich“, erklärt Jean. Macht die News die Runde, dass da ein neuer Banksy aufgetaucht ist, an einer Straßenecke irgendwo auf dem Globus, dann werde das Werk binnen Stunden übersprüht, von Konkurrenten übermalt, oder schlicht und brutal: aus der Wand gerissen und verkauft. Street-Art für Millionen – Millionen von Fans und Millionen von Pfund und Dollar: Die Schau „House of Banksy“ gibt diesem Mythos nur noch mehr Farbe und Futter.

