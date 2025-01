Golden-Globe-Ehrenpreise für Viola Davis und Ted Danson

Im Vorfeld der Golden-Globe-Verleihung sind zwei Schauspielgrößen in Beverly Hills mit Ehren-Trophäen gefeiert worden. Hollywoodstar Viola Davis (59) wurde mit dem Cecil B. DeMille Award für besondere Leistungen im Film ausgezeichnet. TV-Star Ted Danson (77) nahm in der Nacht zum Samstag den Carol Burnett Award entgegen. Nach Angaben der Preisverleiher nahmen Stars wie Meryl Streep, Carol Burnett, Jane Fonda und Steve Guttenberg an der Feier teil.

Erstmals wurden die Ehrenpreise im Rahmen einer eigenen «Golden Gala» vergeben. Die 82. Verleihung der Golden Globes in 27 Film- und TV-Sparten soll dann in der Nacht zum Montag in Beverly Hills über die Bühne gehen.

Die Ehren-Trophäen

Die vielfach preisgekrönte Davis hatte 2017 für ihre Nebenrolle in dem Drama «Fences» einen Golden Globe und einen Oscar gewonnen. Der seit 1952 vergebene Cecil B. DeMille Award ging zuvor unter anderem an Größen wie Jane Fonda, Meryl Streep, Barbra Streisand, Tom Hanks, Denzel Washington, Robert Redford und Robert De Niro.

TV-Star Danson ist vor allem durch seine Rolle als Bartender in der Comedy-Serie «Cheers» bekannt. Der dreifache Globe-Preisträger spielte auch in Filmen wie «Der Soldat James Ryan», «Seitensprünge» und «Noch drei Männer und ein Baby» mit. Die TV-Ikone Carol Burnett (91) war 2019 die erste Empfängerin des Ehrenpreises, es folgten unter anderem Ellen DeGeneres und Norman Lear.

Ted Danson ist vor allem durch seine Rolle als Bartender in der Comedy-Serie «Cheers» bekannt. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Golden-Globe-Trophäen werden in diesem Jahr zum 82. Mal verliehen. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa