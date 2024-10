Ist unsere Gesellschaft gereizter als früher, Bruno Jonas?

Warum halten wir divergierende Meinungen heute nicht mehr aus? Ist unsere Gesellschaft gereizter als früher oder bilden wir uns das nur ein? Welche Verantwortung tragen die Medien dafür? Und was bedeuten die Wahlerfolge der AfD für das kulturelle Leben in unserem Land? Darüber wollen wir reden in einer neuen Ausgabe unseres Formats „Augsburger Allgemeine Live“. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit dabei sein. Unser Gast ist diesmal ein Mann, der Politik und Gesellschaft mit scharfer Zunge kommentiert und mit dem der Abend garantiert nicht langweilig werden kann: der Kabarettist Bruno Jonas. Er gehört schon seit den 1980er Jahren und seinen Auftritten im „Scheibenwischer“ zu den großen und prägenden Figuren der politischen Satire.

Am Donnerstag, 7. November, wird sich Bruno Jonas nicht nur den Fragen von Chefredakteur Peter Müller und Kulturredakteurin Birgit Müller-Bardorff stellen, sondern auch Ihre Fragen beantworten. Das Live-Interview beginnt um 18.30 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg (Jesuitengasse 12). Einlass ist ab 18 Uhr. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Eintrittskarte online unter der Adresse az-ticketservice.de. Die Schutzgebühr beträgt 3 Euro. Für alle, die das Gespräch mit dem Münchner Kabarettisten nicht live erleben können oder kein Ticket mehr bekommen können, stellen wir das Interview auch auf unserer Internetseite zur Verfügung unter azol.de/jonas live.

Ihre Fragen an Bruno Jonas können Sie uns auch schon vorab per Mail an live@augsburger-allgemeine.de schicken. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen. Ihre Redaktion