Hier wird schnell ins Bett gestiegen

Plus Die Matratze ist eine erregende reale Spielwiese, die Treue aber ein Luftschloss. Benedict Andrews Münchner Neuinszenierung von Mozarts „Così fan tutte“ widmet sich den Begierden.

Eine frauenfreundliche Oper ist Mozarts „Così fan tutte“ nun wirklich nicht. Eine männerfreundliche aber auch nicht. Sechs Personen suchen, wo sie bleiben. In Sachen Geld, Menschenkenntnis, Liebe. Und wer eine plausible Erläuterung dazu erhofft, warum zwei junge Damen am Golf von Neapel binnen 24 Stunden ihre eben gegebenen Treueschwüre über den Haufen werfen und jeweils einen anderen Mann notariell ehelichen möchten, der muss mindestens ein Auge zudrücken.