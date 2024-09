Schwabenakademie Irsee hat neue Geschäftsleitung

Stefan Raueiser übernimmt vom Oktober an die Geschäftsleitung der Schwabenakademie. Wie der Bezirk Schwaben in einer Mitteilung bekanntgab, hat sich der Zweckverband der Schwabenakademie für den Werkleiter des Schwäbischen Bildungszentrums entschieden. Für den Verbandsvorsitzenden, Bezirkstagspräsident Martin Sailer, ist Raueiser „eine exzellente Wahl“, ein „fachlich ausgewiesener Erwachsenenbildner“ und ein „erfahrener Geschäftsleiter“. Für die beiden zusätzlich ausgeschriebenen Stellen der Studienleitung an der Schwabenakademie liefen bereits erste Bewerbungsgespräche, heißt es in der Meldung weiter.

Raueiser ist seit 2007 Werkleiter des Schwäbischen Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums im Kloster Irsee sowie Leiter des dort angesiedelten Bildungswerks des Bayerischen Bezirketags. Mit der Übernahme Schwabenakademie-Leitung ist er nun verantwortlich für alle drei unter dem Dach des ehemaligen Klosters Irsee ansässigen Institutionen. Träger des Zweckverbands Schwabenakademie ist der Bezirk Schwaben und der Schwäbischen Volksbildungsverband.

Der Festlegung auf Raueiser als neuem Geschäftsleiter war der Hinauswurf des bisherigen Schwabenakademie-Direktors Markwart Herzog drei Wochen vor dessen Eintritt in den Ruhestand vorausgegangen. Herzog – der als langjähriger Akademie-Direktor in der jetzigen Mitteilung des Bezirks mit keinem Wort Erwähnung findet – wird vorgeworfen, durch die Absage eines Yogafestivals erheblichen finanziellen Schaden verursacht zu haben. Herzog, dem in Irsee Hausverbot erteilt wurde, bestreitet dies.