LichtMESS: Performance, Ritus oder Experiment?

„Wir wagen mit euch ein gesellschaftliches Experiment“, warnt Autorin Leonie Pichler die Besucherinnen und Besucher der „LichtMESS“ Performance von Bluespots Productions im Alten Stadtbad vor. Genau das ist es. Ein Experiment, in das man sich reinfallen lassen kann - und muss. Ein Experiment, in dem Publikum und Schauspiel sich verletzlich machen. Ein Experiment oder Theaterstück, in dem sich „Hä?“, „Aha!“ und „Ok, cool“ aneinanderreihen.

Elisabeth Marx Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lichtmess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bluespot Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis