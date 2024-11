Tickets für Glastonbury-Festival schnell ausverkauft

Die Tickets für das legendäre Musikfestival Glastonbury in Großbritannien sind innerhalb kurzer Zeit ausverkauft gewesen. Gut 35 Minuten nach Beginn des allgemeinen Vorverkaufs waren alle Karten weg, wie die Veranstalter auf der offiziellen Internetseite mitteilten. Ein erster Schwung war am Donnerstag innerhalb von 30 Minuten verkauft worden.

Welche Musikerinnen und Musiker auftreten, ist bisher nicht bekannt. Tickets kosteten knapp 380 Pfund (etwa 455 Euro). Das größte Festival auf der Insel findet vom 25. bis 29. Juni in Südwestengland statt. Dort werden etwa 200.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Auch im vergangenen Jahr hatte es deutlich mehr Interessentinnen und Interessenten als Karten gegeben.

Zufälliger Platz in der Warteschlange

Ticketverkäufe für Konzerte sorgen bei Fans mitunter für Frust - etwa beim Vorverkauf für die Comeback-Tour von Oasis. Dabei waren die Preise teils stark gestiegen, während Fans in der virtuellen Warteschlange ausharrten. Die britische Regierung kündigte an, die grundsätzlich zulässige dynamische Preisgestaltung untersuchen zu wollen.

Für Glastonbury änderten die Veranstalter diesmal ein Detail beim Verkauf: Wer schon vorab auf der Internetseite wartete, sollte einen zufälligen Platz in der Warteschlange zugewiesen bekommen. In sozialen Medien war am Morgen trotzdem der Ärger über angebliches Chaos groß.

2026 soll das Festival aussetzen. Organisatorin Emily Eavis hatte angekündigt, dass sich das Gelände erholen solle.