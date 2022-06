Theater

21.06.2022

Warum leiden viele Bühnen und Theater aktuell unter Publikumsschwund?

Plus Die Corona-Masken sind gefallen, die Publikumsobergrenzen auch. Doch der große Ansturm bleibt an vielen Theatern trotzdem aus. Woran liegt das?

Von Veronika Lintner

Anne Schuester ist gut vernetzt in der Bühnenszene. Ihr kleines Augsburger Privattheater – das „Sensemble“, 120 Sitzplätze im großen Saal, in einer ehemaligen Fabrik – ist über die Grenzen der Stadt bekannt. Und ja, sagt Schuester, natürlich habe sie von Berufskollegen schon gehört, dass die Lage gerade angespannt sei. Dass viele Bühnen in diesen Tagen unter leer bleibenden Publikumsplätzen leiden. Dass viele Tickets erst in letzter Sekunde über den Verkaufsschalter gehen – oder gar nicht. Aber trifft das auch ihr Haus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

