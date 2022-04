Keine Corona-Regeln mehr in der Kultur: Wie geht es Theatern, Kinos, Galerien?

Plus Die Kultur befindet sich auf dem Weg zurück zur Normalität. Nach zwei Jahren sind die Corona-Regeln für Kulturbetriebe gefallen.

Der XXL-Eimer Popcorn als Ausrede, um im Kino keine Maske tragen zu müssen? Das gehört seit kurzem der Vergangenheit an – ein Großteil der Corona-Maßnahmen ist gefallen. Die Kulturbranche atmet langsam wieder auf.