Hassler-Consort zeigt eine Mozartoper zwischen Liebe, Lüge, Rache und Vergebung

Es gibt Abende, die stehen unter einem besonderen Stern. Da singen junge ambitionierte Sänger ihre herrlichen Koloraturen, begleitet von einem kleinen Orchester auf Barockinstrumenten in einem Rokoko-überladenen Raum, der nur zwei Jahre älter als die Partitur der kleinen Oper ist, die ein aufstrebender junger Komponist in der Manier seiner Zeit kunstvoll geschrieben hatte. Und wo sich dies alles so wunderbar zusammenfügt, springt der Funke auch aufs Publikum über – auch wenn der nicht einmal halbvolle Kleine Goldene Saal gut noch mehr Zuhörer vertragen hätte.

