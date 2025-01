Regisseur David Dietl: Es begann mit einem Praktikum beim Vater

In der Regel blicken Eltern sehr skeptisch, wenn Kinder bei ihren Berufswünschen künstlerische Ambitionen verfolgen. „Lern doch erst mal was Richtiges“ heißt es dann gern. Bei David Dietl war es genau andersherum. Als er im Alter von 16 Jahren verkündete, Geschichte oder Archäologie studieren zu wollen, blickte der Vater auch skeptisch und empfahl dann dem Sohn, doch erst einmal ein Praktikum bei ihm zu machen - beim Film. Denn besagter Vater war der Regisseur Helmut Dietl, der gerade seinen Kinofilm „Rossini“ drehte. Und mit seinem Ratschlag tatsächlich eine Meinungsänderung beim Sohn bewirkte. „Es hat mich nachhaltig beeindruckt, was für große Schauspieler er an seinem Filmset versammelt hatte“ verriet Dietl junior dem Stern.

