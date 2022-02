Debatte

vor 17 Min.

Rückkehr in die Realität

Plus Geschichten und Geschichte, Krieg und Konfusion: Es scheint, als sei mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine der ultimative Schrecken zurückgekehrt. Doch war er je weg?

Von Christian Imminger

In Denis Villeneuves klugem Film „Arrival“ stößt eine Linguistin im Kontakt mit Außerirdischen auf ein Sprachsystem, das nicht linear, sondern zirkular aufgebaut ist. Es handelt sich dabei also um eine Grammatik der Gleichzeitigkeit, die entgegen unserer Sprachgewohnheiten nicht von A nach B schreitet und damit zwangsläufig das Vergangene, und sei es nur einen Halbsatz her, hinter sich lässt, sondern im Moment dieses extraterrestrischen Sprechakts sichtbar werden lässt, was passieren kann, was auch immer passiert sein werden wird. Und sei es das Schrecklichste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen