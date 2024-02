Demokratie

vor 17 Min.

Gender-Gap: Wie die Politik die Geschlechter entzweit

Plus Der Gender-Gap macht sich auch politisch bemerkbar. Junge Männer wählen eher rechts, junge Frauen eher links. Was bedeutet das für die Gesellschaft?

Franz Schmid, Daniel Halemba, Martin Sellner: drei junge Männer, die einem in dieser Woche aus der Zeitung entgegenblickten als Teilnehmer eines Treffens von Rechtsextremisten in Dasing. Erstere zwei bayerische Landtagsabgeordnete der AfD, der dritte ein bekannter Postfaschist aus Österreich, der der Identitären Bewegung zugerechnet wird. Drei junge Männer, die exemplarisch für einen Trend stehen, den Forscher schon länger ausmachen, und der sich in den vergangenen Jahren verstärkt hat: Männer, im speziellen junge Männer in den Zwanzigern der sogenannten Generation Z, fühlen sich öfter zu rechten bis rechtsextremen Ideen, Parteien und Politikern hingezogen als Frauen. Ein Trend, der auch in anderen Ländern zu beobachten ist, selbst wenn die rechtsextremen Parteien in Deutschland und seinen Nachbarländern Frankreich und Italien Galionsfiguren wie Alice Weidel, Marine Le Pen und Giorgia Meloni haben.

Die Financial Times veröffentlichte jetzt eine Datenauswertung, die dieses Phänomen international beschreibt. Demnach gibt es einen großen Unterschied in der politischen Ausrichtung zwischen Männern und Frauen zwischen 18 und 29 Jahren, am offensichtlichsten zeigt er sich in Südkorea, den USA, Großbritannien und Deutschland. Besonders weit geht die Schere zwischen Frauen und Männern in Südkorea auf: Etwa 50 Prozent beträgt die Kluft zwischen liberal eingestellten Frauen und konservativ denkenden Männern. In Deutschland macht dieser Unterschied immerhin noch 30 Prozent aus, wie die Financial Times feststellt.

