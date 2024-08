Longlist veröffentlicht: Diese 20 Romane sind im Rennen um den Deutschen Buchpreis

Auch in diesem Jahr wird wieder der Deutsche Buchpreis vergeben. Doch welcher Roman erhält den Titel? Die Jury hat seit Ausschreibungsbeginn 197 Titel gesichtet, nun sind noch 20 Bücher im Rennen. Denn am Dienstag gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt die sogenannte Longlist bekannt. „Wir haben gestaunt, gestritten, gelacht und 20 Titel ausgewählt, die auf der Höhe der Zeit sind, wiedergelesen werden wollen und die Welt nicht nur zeigen, wie sie ist, sondern auch, wie sie sein könnte“, so Jurysprecherin Natascha Freundel.

Deutscher Buchpreis: Das ist die Longlist

Diese 20 Romane haben es auf die Longlist geschafft:

Reichkanzlerplatz (Nora Bossong)

Seinetwegen (Zora del Buono)

Die Passagierin (Franz Friedrich)

Hey guten Morgen, wie geht es dir? (Martina Hefter)

Heilung (Timon Karl Keleyta)

Hasen Prosa (Maren Kames)

Das Philosophenschiff (Michael Köhlmeier)

Mein drittes Leben (Daniela Krien)

Nostalgia (André Kubiczek)

Das Wohlbefinden (Ulla Lenze)

Die Projektoren (Clemens Meyer)

Toni & Toni (Max Oravin)

Vierundsiebzig (Ronya Othmann)

Antichristie (Mithu Sanyal)

Iowa (Stefanie Sargnagel)

Nochmal von vorne (Dana von Suffrin)

Von Norden rollt ein Donner (Markus Thielemann)

Die schönste Version (Ruth-Maria Thomas)

Findet mich (Doris Wirth)

Lichtungen (Iris Wolff)

Die Liste der 20 Romane wird dann am 17. September auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird bei der Preisverleihung am 14. Oktober gekürt.

Deutscher Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Im vergangenen Jahr gewann der Schriftsteller Tonio Schachinger mit seinem Roman „Echtzeitalter“. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Die Siegerin oder der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Die Jury des Deutschen Buchpreises besteht aus sieben Literaturexpertinnen und -experten, die von der Akademie Deutscher Buchpreis berufen werden. Die Besetzung wechselt jährlich.