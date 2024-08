Früher war alles genauso schlimm: Die „Orestie“ bei den Salzburger Festspielen

Wer zurück an die Anfänge geht, stellt sich meistens große Fragen, ob im Privaten oder im Theater. Wer also antike Tragödie spielt, möchte nicht nur ins antike Griechenland zurückblicken, er möchte auch wissen, was dort, am Anfang der Theatertradition, aber auch am Anfang der europäischen Kunst und Philosophie, am Anfang des politischen Experiments namens Demokratie geschehen ist. Und vielleicht gibt es da ja auch eine Antwort, wie wir Gegenwärtigen unsere Hightech-Welt besser verstehen können.

