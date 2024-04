NS-Kunstraub

Bayern bremst bei Kunstrückgabe aus der Sammlung Flechtheim

Plus Mehrere Werke aus dem Besitz des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim befinden sich heute in Bayerischen Museen. Erben kämpfen seit über zehn Jahren um die Rückgabe.

Von Stefan Dosch

Alfred Flechtheim, Sammler, Galerist, Verleger, zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten der Kunstszene in der Zeit der Weimarer Republik. Über seine Galerien in Düsseldorf und Berlin trug er maßgeblich mit dazu bei, die Kunst der Moderne durchzusetzen. Der sich für Künstler wie Picasso und Braque, Klee und Kandinsky, Grosz und Beckmann ins Zeug werfende Flechtheim, 1878 in Münster als Sohn einer jüdischen Familie geboren, war den Nationalsozialisten seit jeher ein Dorn im Auge, fortgesetzt hetzten sie gegen ihn, sahen in ihm einen Akteur der „jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung“. Auf Plakaten, mit denen die Feme-Ausstellung „Entartete Kunst“ beworben wurde, war sein Konterfei in diffamierender Weise abgebildet.

Da war Flechtheim schon tot, verarmt im Londoner Exil gestorben im März 1937. Nach seiner Flucht 1933 hatte sein Düsseldorfer Galerie-Prokurist, ein strammer NS-Gefolgsmann, Flechtheims Geschäft übernommen und sich darangemacht, die zurückgelassenen Kunstwerke zu veräußern, ohne den Erlös dem Geflüchteten oder dessen in Deutschland verbliebener Ehefrau zukommen zu lassen. Flechtheims Kunstbesitz, ob seiner Galerie oder seiner Privatsammlung zugehörig, wurde in alle Winde zerstreut. Vieles, was einst ihm gehörte, findet sich heute in großen internationalen Museen, auch in deutschen öffentlichen Sammlungen.

