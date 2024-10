Timothée Chalamet überrascht Doppelgänger bei Wettbewerb

US-Schauspieler Timothée Chalamet («Dune», «Call Me By Your Name») hat die Teilnehmer eines Doppelgänger-Wettbewerbs in New York überrascht. Der 28-Jährige erschien am Sonntag (Ortszeit) persönlich bei dem Event, das laut US-Medien Hunderte Schaulustige anzog.

Beschützt von Leibwächtern habe Chalamet mit einigen seiner Doppelgänger für Fotos posiert. Bei dem Wettbewerb, der über Flugblätter beworben und von einem Youtuber präsentiert wurde, kürte das Publikum den jungen Mann, der dem Schauspieler am ähnlichsten sah. Einige der Teilnehmer waren wie Figuren aus Chalamets Filmen kostümiert. Als Preisgeld winkten 50 Dollar (rund 46 Euro).

Der Andrang war so groß, dass die Polizei den Washington Square Park räumen lassen musste, wie es in den Berichten weiter hieß. Den Organisatoren sei wegen der Ausrichtung eines unerlaubten Wettbewerbs eine Geldbuße von 500 Dollar (etwa 460 Euro) auferlegt worden. Eine Person sei auch festgenommen worden, der Grund hierfür wurde aber nicht bekannt. Die Menschenmenge zog jedoch in einen anderen Park weiter.

Zum Sieger wurde dort Miles Mitchell bestimmt. Der 21 Jahre alte Student aus Staten Island war als Willy Wonka verkleidet erschienen. Die Figur des eigenwilligen Schokoladenfabrikanten spielt Chalamet in der 2023 erschienen Musicalkomödie «Wonka», die die Vorgeschichte des Klassikers «Charlie und die Schokoladenfabrik» erzählt. «Ich bin aufgeregt und überwältigt zugleich. Es gab so viele gute Doppelgänger», sagte Mitchell.

In seinem kommenden Film «A Complete Unknown» mimt Chalamet den legendären Musiker Bob Dylan. Der Streifen soll im Dezember in den USA starten.

Der Sieger erschien im Willy-Wonka-Kostüm. Foto: Stefan Jeremiah/AP/dpa

Das Event lockte Hunderte Menschen an. Foto: Stefan Jeremiah/AP/dpa