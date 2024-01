Ex-Schlagzeuger der Scorpions, James Kottak, ist tot

James Kottak, der 20 Jahre lang Schlagzeuger der Scorpions war, ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Die Umstände seines Todes blieben zunächst unklar.

"Sehr traurige Nachricht", begannen die Scorpions einen Post auf Instagram. Darin gaben sie den Tod ihres ehemaligen Schlagzeugers James Kottak bekannt. "James war ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und liebevoller Familienvater. Rock 'n' Roll für immer, RIP James", so die Band. Kottak ist am Dienstagmorgen im Alter von 61 Jahren in seiner Heimat Louisville im US-Staat Kentucky gestorben, wie der Scorpions-Manager Peter Lanz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Umstände seines Todes blieben zunächst unklar.

Kottak hinterlässt seine Ex-Frau Athena Lee, Schlagzeugerin und Schwester des bekannten Musikers Tommy Lee, mit der er 14 Jahre lang verheiratet war. Die beiden hatten einen gemeinsamen Sohn. Zudem hatte er zwei Ziehkinder, die Lee aus einer vorherigen Beziehung mit ihm in die Ehe brachte.

James Kottak war 20 Jahre lang Schlagzeuger der Scorpions

Der 61-Jährige war Gründungsmitglied der Hard-Rock-Band Kingdom Come und von 1996 bis 2016 längster Schlagzeuger der Scorpions. Nach mehreren Skandalen um Kottaks Alkoholkonsum hatte sich die Band nach 20 Jahren von ihm getrennt. Er selbst sagte 2022 in einem Interview, er habe es nie geschafft, das Trinken ganz aufzugeben. Es sei ein fortlaufender Prozess, dem er noch nicht hatte abschwören können. Seitdem ist der frühere Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee Teil der Scorpions.

Scorpions gehen 2024 auf Tour

In diesem Jahr geht die Band auf Jubiläumstour, um 40 Jahre "Love at First Sting" zu feiern. Das Album hatte der Band 1984 weltweit Erfolge gebracht. Dabei sind auch fünf Auftritte in Deutschland geplant. Die Scorpions spielen im Juli auf dem Festival Pinot and Rock in Breisach am Rhein, im August in Wacken, und im September geben sie Konzerte in Nürnberg, Leipzig, Köln und Frankfurt am Main.