Farin Urlaub wird 60: "Wir spielen jetzt natürlich ein bisschen besser als früher"

Farin Urlaub, der Sänger und Gitarrist der Ärzte, wird heute 60. Was seine große Leidenschaft neben der Musik ist und warum er nur wenige Punk-Klischees erfüllt.

Farin Urlaub wird 60! Der Sänger, Gitarrist und Songschreiber der Ärzte feiert am Freitag (27. Oktober) Geburtstag. Gut 40 Jahre nach dem ersten Konzert der Band sagte Jan Vetter, wie Farin Urlaub mit bürgerlichem Namen heißt, der Deutschen Presseagentur: "Wir spielen jetzt natürlich ein bisschen besser als früher, und es sind mehr Leute da." Ein richtiger Punk ist er wohl nicht mehr – falls er das überhaupt einmal war.

Exzesse sind aus all den Jahren nicht bekannt. Auf der Bühne trinkt er Pfefferminztee mit einem Schuss Fenchelhonig. Auch sonst erfüllt Farin Urlaub kaum Klischees. Er liest viel, trinkt keinen Alkohol und schottet sein Privatleben ab.

Farin Urlaub wird 60: Beginn der Ärzte in Spandauer Disco

Die Geschichte der Ärzte begann in einer Disco in Spandau. Vetter und Dirk Felsenheimer, der sich später Bela B nannte, trafen sich beim Pogo zum ersten Mal. Anfang der 80er spielten sie zusammen in der Punkband Soilent Grün und leben gemeinsam in einer kleinen Wohnung in Charlottenburg. Mit den Ärzten brachten sie später ihre Form von Humor in den Punk. In ihren Songs, vor allem aber auf der Bühne, lieferten sich die beiden Reimkaskaden und Dialogduelle, die meist vor Sprachwitz sprühen, Plattitüden und Peinlichkeiten nicht ausgeschlossen.

Als sie sich bei der Gema anmeldeten, konnten sie Künstlernamen angeben. Bela B steht für Felsenheimers Liebe zu Horrordarsteller Bela Lugosi plus dem B der Zeichentrickfigur Barney Geröllheimer. Vetters Künstlername lautet in Anlehnung an seine zweite große Leidenschaft neben der Musik Farin Urlaub. Er strich aus "Fahr in Urlaub" einen Buchstaben und verband zwei Wörter zu einem Vornamen. Inzwischen hat der Musiker laut der Bunten zwischen 100 und 150 Länder bereist. Vor allem der afrikanische Kontinent habe es ihm angetan. Auch vier Bildbände zeugen von seinen Reisen, die als "gezielt planloses Treiben" auch schon mal ein Jahr dauern können. Farin Urlaub ist mit dem Motorrad unterwegs oder mit Auto, Dachzelt und "Wasser und Nahrung an Bord, um mindestens zehn bis 14 Tage überleben zu können". Auch der Titel seines ersten Soloalbums "Endlich Urlaub!" 2001 zeugt von seiner Leidenschaft.

Farin Urlaub schreibt einen der folgenreichsten Ärzte-Songs

Fallen ihm Textideen ein, spricht er sie meist auf ein Diktiergerät. Die Songs der Ärzte sind meist Einzelarbeit von Farin Urlaub, Bela B und Bassist Rodrigo Rod González. Farin Urlaub ist so was wie die Hitmaschine von Die Ärzte. "Zu spät", "Westerland", "Himmelblau", "Junge", "Mach die Augen zu", "Wie es geht", "Deine Schuld" – die Reihe ließe sich schier endlos verlängern. Mit "Geschwisterliebe" schrieb er einen der folgenreichsten Ärzte-Songs. Seit 1987 ist das Lied auf dem Index. Farin Urlaub findet es bis heute lustig, dass er "als – übrigens sexuell völlig unbedarfter – 15-Jähriger diesen jugendgefährdenden Text überhaupt schreiben konnte".

Einen der bekanntesten Songs, "Schrei nach Liebe" von vor 30 Jahren, schrieb er gemeinsam mit Bela B. "Das ist nicht nur ein toller Song, sondern auch ein wichtiges Statement; ein Lied, in dem wir uns eindeutig positionieren", meint Farin Urlaub zu dem Lied gegen Rechtsextremisten. Es war 1993 auch ein Neubeginn nach einer fünfjährigen Trennung der Band.

Lesen Sie dazu auch

Farin Urlaub von den Ärzten verkauft Olivenöl

Die Band ist für ihre Einstellung gegen Rechtsextremismus bekannt. Kürzlich äußerte sich Farin Urlaub auf einem Konzert in Hamburg zur AfD. Vor knapp zwei Wochen beendeten die Ärzte ihre Tour in Oberhausen. Die nächsten Konzerte der Band finden nach aktuellem Stand erst im kommenden Sommer statt. Am 23. und 24. August spielen die Ärzte zwei Konzerte am Berliner Flughafen Tempelhof.

Bis dahin wird es Farin Urlaub aber wohl nicht langweilig. Neben der Musik verkauft der Musiker Olivenöl. Gemeinsam mit einem Freund kaufte er einen Olivenhain auf Sardinien. Zudem versteigert er "Dinge, die mir persönlich wertvoll sind", zugunsten von Organisationen, die ihm am Herzen liegen. Es handelt sich dabei um goldene und Platinschallplatten und Awards. (mit dpa)