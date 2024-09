Auftakt in Bad Wörishofen: Julia Fischer spielt drei Violinkonzerte

Als dreizehnjähriger Teenager stand sie erstmals beim Festival der Nationen auf der Bühne. Nun, 28 Jahre später, ist sie noch einmal zurückgekehrt, um zum 30-jährigen Jubiläum der Klassik-Konzerte in der Kurstadt zu gratulieren und einen besonderen Violinabend zu geben: Julia Fischer, geboren in München, ausgebildet auch am einstigen Augsburger Konservatorium, später jüngste Violin-Professorin Deutschlands und als Solistin weltweit gefragt.

