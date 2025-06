Polizei geht von Brandstiftung im Ulmer Theaterlager aus

Die Polizei ermittelt nach dem Brand in einem Außenlager des Ulmer Theaters wegen Brandstiftung. Ermittler sicherten Spuren am Brandort, die nun ausgewertet werden, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei habe außerdem die Ermittlungen zu einer möglichen Täterschaft aufgenommen. Genauere Angaben machte die Polizei nicht.

Am Mittwoch kam es in der Nacht zu einem Brand im Außenlager des Ulmer Theaters. Dabei wurden laut Chefdramaturg Christian Katzschmann unter anderem ein großer Teil des Möbelfundus, Perücken und Masken beschädigt. Das Theater gehe aktuell von einem Totalschaden aus. Genauer konnte das Lager demnach bisher nicht begutachtet werden.

Laut Theater kam es am Tag vor dem Feuer zu einem Vorfall. Die Polizei bestätigte, dass sie drei Obdachlose im Alter zwischen 32 und 46 Jahren kontrolliert habe. In dem Gebäudekomplex sei es in jüngster Zeit zu Diebstählen gekommen.