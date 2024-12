Bekannt als «Julia» – Schauspielerin Olivia Hussey ist tot

Die durch eine Verfilmung von «Romeo und Julia» in den 1960er-Jahren berühmt gewordene Schauspielerin Olivia Hussey ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren, wie die Publizistin Natalie Beita der «New York Times» bestätigte. Zuvor hatte es auch ein Posting auf dem Instagram-Account der Schauspielerin gegeben.

Hussey gewann für ihre Titelrolle in Franco Zeffirellis «Romeo und Julia» aus dem Jahr 1968 den italienischen Filmpreis David di Donatello und wurde mit einem Golden Globe als bester neuer Star des Jahres ausgezeichnet. Später spielte sie im Agatha-Christie-Krimi «Tod auf dem Nil» und dem Horrorfilm «Jessy – Die Treppe in den Tod». Hussey war 1951 in Buenos Aires geboren worden und wuchs in Großbritannien auf, sie starb in Kalifornien.

Klage gegen «Romeo und Julia» wurde abgewiesen

Mehr als 50 Jahre nach dem Kinostart von «Romeo und Julia» hatten Hussey und der männliche Hauptdarsteller Leonard Whiting wegen einer Nacktszene die Produktionsfirma auf eine Millionen-Entschädigung verklagt. Sie waren bei den Dreharbeiten nach eigenen Angaben von Regisseur Franco Zeffirelli zu Nacktaufnahmen für eine Bett-Szene gedrängt worden. Hussey war damals 16, Whiting 17 Jahre alt.

Als Minderjährigen sei ihnen versichert worden, ihre nackten Körper würden später in dem Film nicht gezeigt, schilderten sie. Eine Richterin lehnte die Klage aber ab, weil es sich ihrer Ansicht nach nicht um Kinderpornografie handele. «Romeo und Julia» war ein großer Erfolg an den Kinokassen und gewann 1969 Oscars für Kamera und Kostümdesign. Beide Hauptdarsteller bekamen danach aber keine größeren Rollen mehr.

Icon Vergrößern Später verklagten die beiden Schauspieler erfolglos die Produktionsfirma, weil Regisseur Franco Zeffirelli (links) eine Nacktszene von ihnen verlangte, aber sie während der Dreharbeiten noch minderjährig waren. Foto: Eustache Cardenas/AP/dpa Icon Schließen Schließen Später verklagten die beiden Schauspieler erfolglos die Produktionsfirma, weil Regisseur Franco Zeffirelli (links) eine Nacktszene von ihnen verlangte, aber sie während der Dreharbeiten noch minderjährig waren. Foto: Eustache Cardenas/AP/dpa