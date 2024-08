40 Jahre Pettersson und Findus: Ein schrulliger Alter mit Erfindergeist

Man könnte ihn leicht unterschätzen, diesen etwas trottelig wirkenden alten Mann, der am liebsten ungestört bleibt in seinem kleinen, roten Holzhäuschen. Er sieht aber auch zu schrullig aus: labbrige Hose, die mit einem Strick zusammengehalten wird, gestreiftes Hemd und Weste, auf dem Kopf ein verbeulter Hut mit breiter Krempe, auf der Nase eine Nickelbrille und im Gesicht ein zotteliger Bart. Pettersson, Bilderbuchheld vieler Kinder, erschaffen von dem schwedischen Zeichner Sven Nordqvist – und väterlicher Freund des munteren Katers Findus. Zusammen erleben sie einiges, denn Pettersson ist eben nicht nur ein bisschen schrullig, sondern auch einfallsreich und erfinderisch.

Im Tischlerschuppen hat Pettersson seine besten Ideen

Wenn der Fuchs nachts die Hühner mopst? Da weiß Pettersson gleich Rat und baut eine Seilbahn mit „Abschreck-Huhn“, auf dass dem Dieb Hören, Sehen und vor allem das Hühner Jagen vergehen solle. Es kommt dann zwar ein wenig anders, aber der Fuchs lässt sich trotzdem nicht mehr blicken. Unerschöpflicher Quell solch ausgefallener Ideen ist Petterssons Tischlerschuppen, ein Raum mit Werkzeug und Krimskram aller Art in Kästchen, Töpfen und Schubladen, dessen unaufgeräumtem Charme sich auch Erwachsene kaum entziehen können. Ebenso wie den vielen witzigen und originellen Details, die Nordqvist in Petterssons Welt, einen Bauernhof am Rande eines schwedischen Dorfs, gezeichnet hat – angefangen von Findus´drolligen Gesichtsausdrücken bis hin zu den Mucklas, erdmännchenartigen Mini-Wesen, die unterm Parkett wohnen.

Etwas schrullig, aber sehr einfallsreich ist der alte Pettersson. Foto: Sven Norqvist/Oetinger Verlag

„Es ist eine kleine, freundliche, idyllische Welt, und wenn es ein Problem gibt, wird es am Ende gelöst“, fasst Pettersson-Schöpfer Sven Nordqvist das Erfolgsgeheimnis seiner Buchreihe zusammen, zu dem unbedingt auch die eigenbrötlerische Warmherzigkeit des alten Pettersson gehört. Das ganz Dorf schätzt ihn dafür, vor allem aber der kleine Findus, der in einer Erbsenkiste zu ihm kam und liebevoll aufgenommen wurde.

Der schwedische Kinderbuchautor Sven Nordqvist Foto: picture alliance / dpa

Und so erzählen die Geschichten von Pettersson und Findus, ähnlich wie Michael Endes „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, auch von einer großen Freundschaft über die Generationen hinweg, von kindlicher Unbekümmertheit und vertrauensvoller Fürsorge.

Seit 40 Jahren sind Sven Norqvists Pettersson und Findus ein Erfolgsduo

Seit 40 Jahren sind Pettersson und Findus nun ein Erfolgsduo, erst in den Büchern, aber unvermeidlich dann auch in Film und Fernsehen, in Hörspielen und natürlich auch in diversen Merchandising Produkten. Eine Kindheit ohne Petterson und seinen Kumpan Findus – möglich, aber schwer vorstellbar.