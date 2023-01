Neuer Biskup-Bildband zeigt Promis ganz pur

Plus Daniel Biskup gehört zu den bekanntesten Fotografen Deutschlands. Für seinen neuen Bildband „Porträt“ hat er in seinem Fotoschatz gegraben und präsentiert wunderbare Bilder.

Das Kleine-Welt-Phänomen besagt, dass jeder jeden Menschen auf der Welt um ein paar wenige Ecken kennt. Im Zeitalter von Social Media sind es durchschnittlich wohl 6,6 Personen, die in einer Kette etwa Erika Mustermann und den Dalai Lama verbinden. Wer allerdings den Augsburger Fotografen Daniel Biskup kennt, nimmt eine Abkürzung: Plötzlich ist man um eine Ecke mit dem Papst, Wolodymyr Selenskyi, Martin Walser, Selma Hayek, Angela Merkel und auch Donald Trump oder Wladimir Putin verbunden.