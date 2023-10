Skandal um Slavoj Zizek auf der Frankfurter Buchmesse

Plus Erst die Debatte um eine Preisverleihung, nun ein Eklat zur Eröffnung. Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek löst mit seiner Rede Empörung aus.

Zunächst sah es nach Routine aus: Die Staatsministerin für Kultur, Claudia Roth, der Oberbürgermeister von Frankfurt, Mike Josef, die Präsidentin des diesjährigen Gastlandes Slowenien, Natasa Pirc Musar, priesen die Kraft der Literatur und bekundeten im aktuellen Nahost-Konflikt ihre uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Und dann betrat bei der feierlichen Eröffnung der Frankfurter Buchmesse am Dienstagabend der Festredner der Veranstaltung, der slowenische Philosoph Slavoj Zizek das Podium und nichts war mehr wie sonst üblich. Es kam zum Eklat.

Auch Zizek, bekannt als streitbarer Mann, der oft deutliche und auch provokante Worte findet, verurteilte den Angriff der Hamas auf Israel "ohne Wenn und Aber", setzte dann jedoch doch zu einer Einschränkung an: "Aber ich habe etwas Merkwürdiges festgestellt: Sobald man anfängt, den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man verdächtigt, den Terrorismus der Hamas zu unterstützen oder zu rechtfertigen", hielt Zizek der Festgemeinde entgegen und fuhr fort: "Ist uns klar, wie merkwürdig dieses Analyseverbot ist? In welche Gesellschaft gehört ein solches Verbot?"