Was bringt die Frankfurter Buchmesse?

Noch drei Wochen, dann startet die Frankfurter Buchmesse. Ehrengast ist diesmal Italien. Bei der Vorschau-Pressekonferenz am Dienstag geben Buchmesse-Direktor Juergen Boos und andere Mitarbeiter einen ersten Einblick in die 76. Ausgabe der traditionsreichen Bücherschau.

Die Buchmesse wird am 15. Oktober eröffnet und dauert bis zum Wochenende danach. Flankiert wird die Messe von zwei Preisverleihungen: dem Deutschen Buchpreis am Montag (14.10.) und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels am Sonntag (20.10.).

2023 waren rund 215.000 Besucherinnen und Besucher nach Frankfurt gekommen. Mehr als 4.000 Aussteller aus 95 Ländern hatten ihre Neuerscheinungen präsentiert. Stargast war im vergangenen Jahr Salman Rushdie - wer wird in diesem Jahr erwartet?