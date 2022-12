Gedenken

18:00 Uhr

Deutsch-Israelische Gesellschaft plant Gedächtnis-Hain für Gernot Römer

Plus Die Deutsch-Israelische Gesellschaft will mit Bäumen in Israels Negev-Wüste an Gernot Römer, ehemals Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, erinnern.

Von Angela Bachmair Artikel anhören Shape

Wer je mit Gernot Römer in Israel war, konnte erleben, wie viele Kontakte der im Sommer mit 93 Jahren verstorbene ehemalige Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen in dem jüdischen Staat hatte, wie viele Menschen er in Jerusalem, Tel Aviv oder auch in irgendeinem kleinen israelischen Dorf kannte, die meisten von ihnen Überlebende des Holocaust, viele von ihnen nach 1933 aus Schwaben geflüchtet, ins damalige Palästina, den Zufluchtsort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen