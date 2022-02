Geschichte

06:01 Uhr

In Schwaben fehlen zwei Römische Museen

Plus Augsburg und Kempten sind die beiden bedeutenden Römerstädte der Region. Und beide haben heute das gleiche Problem: Es fehlt die angemessene Präsentation.

Von Richard Mayr

Der Blick auf die Geschichte – vor allem auf die Alte Geschichte, also die der Antike – mag mittlerweile etwas Altbackenes haben, wenn von den großen Internetkonzernen das Metaverse ausgerufen wird, also ein rein virtueller Raum in der digitalen Welt, in der sich Menschen als Avatare treffen sollen. Warum dann noch mit der Geschichte von vor 2000 Jahren beschäftigen, mag man sich denken? Vielleicht aus touristischen Gründen? Die großen Römischen Museen in Bayern haben sich mit dieser Stoßrichtung zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und präsentieren sich dieser Tage gemeinsam im Infopoint „Museen & Schlösser in Bayern“ im Alten Hof in München.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen