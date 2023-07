Gesellschaft

vor 31 Min.

Sind wir denn alle (Linde)Männer? Ein Orientierungsversuch

Plus Die Diskussion zu den Vorwürfen sexueller Nötigung rund um den Rammstein-Sänger folgt einem bekannten Muster, Generalverdacht gegen Männer, Schweinesteak-Esser usw. inklusive.

Von Christian Imminger

Vorweg ein vielleicht ungewöhnliches Bekenntnis: Der Autor, also ich (und lassen wir doch in der Folge die vornehme, halbwegs Distanz vorgaukelnde Form einfach weg), tut sich schwer mit dem Thema. Ein Kollege sagte gar und in diesem Fall in der Tat wenig vornehm: „Da kannste nur in die Scheiße treten.“

Und gerade deshalb, weil so eine Aussage fast schon symptomatisch ist für die gegenwärtige Debattenkultur: Was da in den letzten Wochen zumindest in Medien- und Twitter-Deutschland passiert, bedarf vielleicht gerade deshalb einer Kommentierung, was, wie gesagt, irgendwie schwerfällt, und was nur heißt: Es könnte sich dergestalt also um ganz subjektive Eindrücke, Schlussfolgerungen und Äußerungen handeln. Um eine Kommentierung eben, Notizen vom Rande.

