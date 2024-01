Zeitzeichen

Bibis Beauty Palace ist zurück: War das Comeback vorhersehbar?

Plus Vor fast zwei Jahren war Bianca Heinicke schlagartig von den Handybildschirmen verschwunden. Nun ist "BibisBeautyPalace" wieder da. Können Influencer den sozialen Netzwerken einfach nicht entkommen?

Von Hannah Greiner

Endlich, das lang ersehnte Lebenszeichen! Bianca Heinicke, eine der ersten und größten Influencer-Ikonen, die YouTube-Deutschland in den frühen 2010er-Jahren hervorbrachte, ist zurück. Nach fast zwei Jahren Funkstille meldete sich "Bibi", die mit ihrer Marke "Bibis Beauty Palace" bekannt wurde, am Neujahrstag überraschend bei ihren Fans mit den Worten "Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bianca, ich bin 30 Jahre jung und wohne in Köln". Eine bodenständige Vorstellung für eine Frau, die lange ganz oben auf der rosa Wolke der Sozialen Medien schwebte.

Kaum jemand beeinflusste deutsche Teenagerinnen von 2012 bis 2018 so sehr wie "BibisBeautyPalace" - so hießen Bibis Kanäle in den sozialen Netzwerken. Ich muss es wissen, denn ich war eine von ihnen. Stundenlang sah ich mir Videos über Schminktipps an (probierte keinen davon aus) und lachte über Comedy-Sketche, die ich heute im besten Fall plump finde.

